Nayarit de los estados con menos violencia, pero sin avances en el asesinato de Martín Sánchez

Este viernes, Andrés Manuel López Obrador desde Nayarit aseguró que el asesinato del periodista, Luis Martín Sánchez Iñiguez, es lamentable, no obstante, no brindó mayores detalles en cuanto a la investigación, pero garantizó que no quedará impune.

“Se está haciendo la investigación, la fiscalía está trabajando de manera coordinada con las autoridades de Nayarit, se va avanzando en conocer lo sucedido y desde luego encontrar los responsables de este homicidio, muy lamentable, no puedo dar más información por qué se está en proceso”.

Sin embargo, aseveró que se mantiene el compromiso de “llegar a hasta las últimas consecuencias, que vamos a seguir trabajando en la investigación para esclarecer lo sucedido”.

Manifestó que el hecho de por sí es lamentable, pero lo es más porque Nayarit, dijo, “es de los estados con menos violencia en el país”, pero garantizó que se esclarecerá el asesinato.

En cuanto a los avances en el mecanismo de protección a periodistas que prepara la Secretaría de Gobernación, el mandatario expuso que se va avanzando.