Asesinan a un hombre dentro de marisquería en Plaza Meave en la Ciudad de México

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una marisquería en la calle Meave, en las inmediaciones de Plaza Meave y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro Histórico de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, informaron autoridades de seguridad.

Los hechos ocurrieron poco después de las 20:00 horas del martes 30 de diciembre, cuando un sujeto armado se aproximó al establecimiento de mariscos y disparó de manera directa contra dos personas que se encontraban dentro del local. El hombre que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza falleció en el lugar, mientras que un acompañante resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Tras el ataque que ocasionó que asesinaran al hombre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó un cerco virtual con apoyo de tecnología para rastrear la motocicleta en la que se presume huyó el agresor. Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) también llegó al lugar para realizar diligencias periciales y recabar evidencia.

Vecinos y testigos relataron que tras escuchar los disparos muchas personas buscaron resguardarse y alertaron a las autoridades. La zona comercial fue acordonada por elementos policiacos mientras se procesaba la escena del crimen en la marisquería.

Lee más: Mujer es acusada de asesinar a sus dos exesposos el mismo día en Florida

Este ataque se suma a otros hechos violentos registrados en la Ciudad de México durante las últimas semanas, en los que en restaurantes o establecimientos públicos han sido agredidas personas a tiros. Las autoridades continúan sin reportar detenidos relacionados con este homicidio ocurrido en la marisquería de Meave, y la investigación sigue abierta para determinar posibles móviles del crimen.

La atención sobre la seguridad en espacios de convivencia pública se mantiene, mientras la FGJCDMX trabaja en esclarecer el crimen y localizar a los presuntos responsables.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.