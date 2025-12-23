Asesinan a tiros a Erasmo Medina, exalcalde de Xoxocotlán, Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el asesinato de Erasmo Medina, expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, ocurrido la mañana de este 23 de diciembre de 2025 al interior de una vivienda ubicada en dicho municipio.

De acuerdo con el comunicado oficial, la víctima —identificada con las iniciales E.R.M.R.— fue atacada con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que le provocaron la muerte en el lugar. Tras los hechos, se desplegó un operativo de seguridad y personal ministerial para iniciar las diligencias correspondientes.

Erasmo Medina fue una figura relevante en la política local de Santa Cruz Xoxocotlán, donde se desempeñó como presidente municipal en un periodo clave para el crecimiento urbano y social del municipio, considerado uno de los más importantes de la zona metropolitana de Oaxaca.

Durante su gestión, Medina mantuvo una presencia activa en la vida pública local, participando en asuntos comunitarios y manteniendo vínculos con diversos actores políticos y sociales de la región. Tras concluir su mandato, continuó siendo un referente político dentro del municipio, lo que incrementó el impacto y la conmoción social tras conocerse su asesinato.

Investigación en curso

La FGEO informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, se desplegó un equipo multidisciplinario y se abrió la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer el crimen, identificar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han dado a conocer líneas de investigación específicas. La Fiscalía reiteró su compromiso de realizar investigaciones exhaustivas y eficaces, particularmente en casos de violencia contra exfuncionarios y actores políticos.

