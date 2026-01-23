Asesinan a regidor y a un asesor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas

El regidor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, en Chiapas, José Luis Flores y el asesor del presidente municipal, Carlos Núñez, fueron asesinados a tiros.

El primer hecho se registró la noche del martes, cuando José Amílcar Martínez García, regidor del Ayuntamiento, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue interceptado y ejecutado en un ataque directo.

Horas después, se reportó un segundo atentado. La víctima fue Carlos Núñez, asesor del presidente municipal Erlen Sánchez, quien,según testimonios de pobladores, fue ejecutado durante un partido de basquetbol.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), el Regidor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas, se desplazaba en un vehículo cuando fue alcanzado por los proyectiles. Su cuerpo quedó al interior de la unidad, mientras que los agresores lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) implementaron un operativo de búsqueda en la zona norte de la entidad.

Este doble homicidio ocurre en un contexto de creciente inseguridad en la región, donde diversos grupos criminales se disputan el control territorial. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos que asesinan la paz pública en la localidad. Peritos criminalistas realizaron el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense (SEMEFO) y realizar la necropsia de ley correspondiente.

Ola de violencia contra funcionarios en Chiapas

El 6 de enero, la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvo al exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Enoc Díaz Pérez, acusado del delito de atentado contra la paz en el municipio de Tapalapa, cometido entre julio y noviembre de 2025.

El procesado había sido condenado a 110 años de cárcel por el homicidio de cinco personas en 2021, pero fue liberado del penal El Amate mediante un recurso de amparo.

La comunidad de Pueblo Nuevo Solistahuacán se mantiene bajo resguardo policial ante el temor de nuevos brotes de violencia. El Ayuntamiento local ha solicitado el apoyo del Gobierno Federal para garantizar la integridad de los trabajadores administrativos y el resto del cuerpo de regidores, quienes han manifestado su preocupación por la vulnerabilidad en la que operan tras este atentado.

