Asesinato en El Salto, Jalisco, matan al director del DIF Municipal

El asesinato del director del DIF en El Salto, Enrique Estrada Jiménez, fue confirmado la noche del jueves, luego de que autoridades localizaran su cuerpo sin vida al interior de su vivienda en la colonia Parques del Castillo, en el municipio jalisciense.

De acuerdo con información preliminar, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar ruidos inusuales dentro del domicilio y observar el acceso abierto, lo que motivó la intervención inmediata de la policía municipal.

Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron a Enrique Estrada Jiménez con lesiones de gravedad. Minutos después arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el funcionario ya no presentaba signos vitales.

Los primeros indicios indicaron que la víctima presentaba heridas en las muñecas, presuntamente provocadas con un arma blanca, así como una lesión en la cabeza compatible con un disparo de arma de fuego, lo que reforzó la hipótesis de un asesinato violento.

El lugar fue acordonado por corporaciones municipales con apoyo de la Guardia Nacional, mientras personal especializado inició el levantamiento de indicios y la revisión de cámaras de videovigilancia cercanas para reconstruir la secuencia de los hechos.

La Fiscalía del estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables. El asesinato del funcionario del DIF generó consternación entre autoridades y habitantes de El Salto, quienes exigieron el esclarecimiento del caso.