Fiscalía confirma asesinato de sobrino del “Mayo” Zambada en Culiacán, Sinaloa

La titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó el asesinato de Sergio N, quien fue plenamente identificado como sobrino del capo Ismael “Mayo” Zambada García.

El hallazgo del cuerpo ocurrió la noche del domingo 8 de febrero en la capital sinaloense, marcando un nuevo episodio de violencia en la entidad. La fiscal precisó que la identidad del sobrino del “Mayo” Zambada fue ratificada tras el proceso de reconocimiento legal por parte de sus familiares ante el ministerio público.

El cadáver de la víctima, de 41 años de edad, fue localizado en el interior de la cajuela de un vehículo tipo camioneta Ford Bronco. La unidad se encontraba abandonada sobre la carretera Culiacán-El Dorado, justo a la altura de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Tras el reporte inicial, personal pericial acudió al sitio para asegurar el área y realizar el levantamiento de evidencias en esta transitada vía del estado de Sinaloa.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se le practique la necropsia de ley y los estudios correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han reportado la detención de personas vinculadas con este crimen ni han detallado cuál pudo ser el móvil del asesinato que sacudió a la opinión pública nacional.

Sánchez Kondo informó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya integra la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias precisas del homicidio de Sergio N. La dependencia estatal señaló que se están agotando todas las líneas de investigación posibles para determinar las responsabilidades conforme a derecho.

El vehículo abandonado frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es una de las piezas clave en el análisis forense.

