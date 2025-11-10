Cruza a Tijuana con el cuerpo de su pareja tras asesinarla en EU: investigan asesinato transfronterizo

Un hombre de 44 años fue detenido la noche del sábado 8 de noviembre en la colonia 10 de Mayo de Tijuana, tras ingresar al país con el cuerpo sin vida de su pareja sentimental, que presuntamente asesinó en Los Ángeles, California, y trasladó hasta territorio mexicano en un vehículo Dodge Charger.

El hecho fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana (SSPCM Tijuana) luego de recibir un reporte en el que se alertaba sobre una persona sin signos vitales en el interior de un vehículo estacionado.

Al arribar al lugar, los agentes encontraron al conductor identificado como Erick “N”, de 44 años, y en el asiento del copiloto a la víctima, una mujer identificada por medios locales como Aracely N., de aproximadamente 45 años, quien presuntamente laboraba como contadora en Los Ángeles.

Según la versión del detenido, la agresión habría ocurrido en Los Ángeles, luego de una discusión con su pareja. Posteriormente decide “cruzar” con el cuerpo ya sin vida hacia México, con la intención de deshacerse de él.

El trayecto culminó en Tijuana, donde fue interceptado por las autoridades.

El vehículo que utilizó para ingresar al país fue un Dodge Charger color gris, con el que habría arribado en torno a las 21:00 horas al domicilio de la madre del detenido, en la calle 8 y 26 de Julio, de la ya citada colonia 10 de Mayo. Fue allí donde la madre del sujeto reportó los hechos a las autoridades.

El crimen ocurre en plena dinámica transfronteriza: una feminicidio consumado en territorio estadounidense, seguido de un traslado del cuerpo hacia México.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado de Baja California quedó a cargo de las diligencias, mientras se espera que autoridades de California soliciten la extradición del presunto agresor, dado que el asesinato se habría cometido fuera del país.

Este caso pone de relieve los retos que enfrentan las autoridades mexicanas y estadounidenses en materia de colaboración judicial y seguridad fronteriza.

La capacidad de detectar y responder al traslado transfronterizo de un cuerpo ya evidencia una coordinación mínima pero plantea preguntas sobre los mecanismos de contención de agresores que aprovechan la frontera para evadir justicia.