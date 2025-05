Asesinato de Valeria Márquez: Revelan posibles amenazas de muerte de su exnovio

A horas del trágico asesinato de Valeria Márquez en su estética ubicada en Zapopan, Jalisco, usuarios revelaron en redes sociales que la joven tiktoker habría recibido amenazas de muerte por parte de su exnovio.

Internautas comenzaron a compartir diversos mensajes que la propia Valeria había publicado semanas atrás en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde señalaba que su expareja la acosaba y la amenazaba a través de mensajes de texto.

En una de las imágenes que ahora generan sospechas sobre su exnovio, se observa la fachada de un antro ubicado en Zapopan. En la publicación, la influencer explica que no le permitieron la entrada al lugar por temor a represalias de su ex.

“Porque no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme, y me dijeron: ‘por favor salte, porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él’”, señala el mensaje.