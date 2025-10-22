Asesinato de joven desata violencia en Ocosingo, Chiapas

Cinco jóvenes fueron golpeados, retenidos y a punto de ser linchados, por pobladores del municipio de Ocosingo, Chiapas, tras ser acusados de ser los presuntos asesinos de un joven identificado como Raúl, originario de la comunidad de Santo Tomás. El hecho ocurrió la noche del domingo 19 de octubre, cuando una riña entre grupos de muchachos terminó en tragedia.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Raúl y un amigo habían sostenido una discusión con un grupo de jóvenes en la vía pública. La confrontación escaló hasta convertirse en una riña, durante la cual los presuntos agresores lanzaron piedras. Uno de los impactos habría provocado que Raúl cayera de la motocicleta en la que viajaba, perdiendo la vida en el lugar, mientras su acompañante resultó gravemente herido.

El incidente generó una fuerte reacción entre los habitantes de Santo Tomás, quienes, enfurecidos por el asesinato, retuvieron a cinco jóvenes señalados como responsables. Los golpearon, desnudaron y amarraron en la cancha pública de la comunidad, en medio de un ambiente de tensión y enojo generalizado.

Durante la madrugada del lunes, los pobladores llevaron a los presuntos agresores al velorio de Raúl, donde los obligaron a confesar frente al cadáver del joven fallecido. En la escena, decenas de personas observaron y grabaron con sus teléfonos móviles, mientras los retenidos negaban haber participado en la riña que causó la muerte.

Sin embargo, un testigo señaló directamente a uno de los jóvenes como el responsable del ataque, lo que incrementó la furia de la multitud. Algunos exigieron “rociarlos con gasolina y prenderles fuego”, aunque la intervención de un líder comunitario evitó una tragedia mayor, persuadiendo a los presentes de entregar a los detenidos a las autoridades.

Los cinco jóvenes fueron finalmente entregados a elementos de seguridad estatal, quienes los trasladaron a una base policial para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. De acuerdo con la institución, se abrió una carpeta de investigación por homicidio y lesiones culposas derivadas de la riña.