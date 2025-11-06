Video: Revelan que el asesino del alcalde de Uruapan era un joven de 17 años abatido en el ataque

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que el autor material del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue un joven de 17 años, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, originario del municipio de Paracho. De acuerdo con las investigaciones, el menor fue reclutado por el crimen organizado y no actuó solo, pues en el ataque participaron al menos dos personas más.

La identificación del joven fue posible gracias al reconocimiento de sus familiares, quienes informaron que se ausentó de su hogar desde el fin de semana. La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que el adolescente fue abatido en el lugar del atentado, ocurrido frente a un establecimiento en Uruapan, donde el alcalde perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

El periodista Javier Alatorre difundió en sus redes sociales que Víctor Manuel Ubaldo Vidales había sido beneficiario del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, implementado por el Gobierno federal. El comunicador precisó que el joven fue reclutado por una célula criminal con presencia en Paracho y que tenía apenas 10 años cuando inició dicho programa, lo que generó un amplio debate público sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ante el crimen organizado. Sin embargo, su comentario ha causado polémica al ser señalado por carecer de veracidad.

De acuerdo con las autoridades, el atentado contra Manzo podría estar vinculado con grupos delictivos que disputan el control de Uruapan, una de las zonas más violentas de Michoacán. En el lugar de los hechos, se aseguraron armas de alto calibre, casquillos percutidos y vehículos con reporte de robo, utilizados por los agresores durante la emboscada.

El fiscal Carlos Torres Piña informó que las investigaciones continúan y que se han recabado pruebas balísticas, testimonios y material videográfico para identificar a los demás involucrados en el crimen, así como a los autores intelectuales. Asimismo, reiteró que el caso se mantiene bajo estricta reserva para no entorpecer las indagatorias.

El asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, militante de Movimiento Ciudadano, ha conmocionado a Michoacán y reavivado el debate sobre la seguridad de los funcionarios municipales en regiones dominadas por el crimen organizado. En los últimos años, varios ediles michoacanos han sido víctimas de amenazas, atentados y asesinatos, en medio de una ola de violencia que no cesa.

El caso de Víctor Manuel Ubaldo Vidales evidencia una preocupante realidad: el reclutamiento de menores por parte de grupos delictivos, fenómeno que, según organismos de derechos humanos, va en aumento en diversas regiones del país, especialmente en estados con altos índices de marginación y violencia.