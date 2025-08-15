Asesinó a su hijo a machetazos, deja gravemente herida a su esposa, en Guanajuato

Un hombre identificado como Daniel “N” asesinó a su hijo de 9 años y lesionó gravemente a su esposa en un ataque con machete ocurrido en la comunidad de Buenavista, municipio de Tarandacuao, Guanajuato, la tarde del pasado martes. El sujeto, señalado como parricida, fue detenido por las autoridades y el caso ya está bajo investigación de la Fiscalía estatal.

De acuerdo con los primeros reportes, Daniel “N” llegó a su hogar en presunto estado de ebriedad portando un machete. Tras un intercambio de palabras con su esposa, el hombre atacó de manera sorpresiva tanto a ella como a su hijo, provocando que el niño falleciera a causa de una herida profunda en el abdomen.

La víctima, identificada como Santiago “N”, tenía apenas 9 años. Su madre, Betzy Mariza “N”, sufrió una lesión grave en la cabeza y permanece internada en el Hospital General de Acámbaro, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Vecinos relataron que escucharon gritos provenientes de la vivienda y de inmediato dieron aviso a las autoridades. El hecho, presenciado por otros familiares, desató pánico y desesperación en la comunidad de Buenavista.

Elementos de Tránsito Municipal llegaron primero al lugar y hallaron a las víctimas malheridas. Los oficiales las trasladaron en una patrulla hasta encontrar una ambulancia, en la que los paramédicos se hicieron cargo de brindar atención médica.

Tras el ataque, el presunto parricida intentó huir, pero trascendió, que fue localizado y asegurado por las autoridades poco después. Actualmente, permanece bajo custodia, mientras la Fiscalía de Guanajuato integra la carpeta de investigación correspondiente.

