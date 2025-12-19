Supuesto aprendiz de asesino serial fue detenido en Edomex, tras presuntamente cometer feminicidio

Un presunto asesino serial en calidad de aprendiz fue detenido por autoridades municipales y estatales en Ecatepec, Estado de México (Edomex), tras ser señalado como probable responsable de un feminicidio cometido en agravio de una vendedora de cosméticos, informaron fuentes de seguridad.

La detención fue realizada por elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, con apoyo de la Policía Estatal y Metropolitana, luego de que se recibiera una llamada de auxilio al sistema C5, lo que permitió una reacción inmediata y evitó la huida del sospechoso.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ampliación San José Xalostoc, donde el detenido, un hombre de 23 años, presuntamente engañó a la víctima para que ingresara a su domicilio y posteriormente la atacó con un arma blanca, provocándole la muerte.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el sujeto manifestó que su intención era convertirse en un asesino serial, declaración que fue integrada a la carpeta de investigación abierta por las autoridades ministeriales.

Tras su captura, el implicado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, instancia que inició la investigación correspondiente para determinar su responsabilidad penal y esclarecer completamente el caso ocurrido en Edomex.