Así se vivió el desfile del 20 de noviembre en La Paz 2025

Un desfile conmemorativo y deportivo

La ciudad de La Paz celebró con orgullo el 115° aniversario de la Revolución Mexicana con un Desfile Cívico-Deportivo que reunió a más de 3,000 participantes. Entre ellos destacaron estudiantes, deportistas, academias deportivas, fuerzas armadas, cuerpos de seguridad, asociaciones charras y grupos de cabalgantes.

Ceremonia oficial y recorrido

La ceremonia comenzó en el Parque Cuauhtémoc, donde se rindió homenaje a los héroes revolucionarios. Posteriormente, alrededor de las 9:00 de la mañana, inició el recorrido del desfile.

La ruta abarcó la calle Mariano Abasolo, desde el bulevar 5 de Febrero, continuó por el Paseo Álvaro Obregón y concluyó en la calle Vicente Guerrero, donde miles de familias se reunieron para presenciar el acto.

Además del paso de los contingentes, se realizó el concurso de tablas rítmicas. Participaron estudiantes desde primaria hasta nivel superior, quienes mostraron coreografías que combinaron disciplina, coordinación y creatividad.

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (Insude) evaluó las presentaciones con jueces proporcionados por la Dirección de Educación Física de la SEP.

Entrega del Premio Estatal del Deporte 2025

Durante el mismo evento se entregó el Premio Estatal del Deporte 2025. Los reconocidos fueron:

Jesús Agúndez Mora , por su trayectoria en clavados.

, por su trayectoria en clavados. Yoandy Núñez Márquez , en formación deportiva como entrenador.

, en formación deportiva como entrenador. Rafael Paredes, por su labor como promotor del deporte.

El desfile dejó una estampa de tradición, disciplina y orgullo sudcaliforniano. En consecuencia, destacó tanto la conmemoración histórica como el impulso al deporte, que en Baja California Sur continúa fortaleciendo a nuevas generaciones.