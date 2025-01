Así se sintió el fuerte sismo 6.1 que golpeó Coalcomán, Michoacán (VIDEOS)

Diferentes videos inundaron las redes sociales desde la madrugada de hoy domingo 12 de enero del 2025, luego de que en Coalcomán, Michoacán, fuera el epicentro del primer terremoto del año que sacude a México.

Entérate: Del último lustro, México vivió su año más sísmico durante el 2024 con 33,396 sismos

Con una magnitud 6.1, el potente sismo quedó registrado en videos de cámaras de seguridad de varios negocios y viviendas, donde se muestra cómo se mueven coches estacionados y grandes camiones de carga debido al fuerte impacto del fenómeno.

CCTV footages of 6.2 earthquake near the epicenter in Coalcoman, Michoacan, Mexico #sismo #temblor pic.twitter.com/RNix2jlWb5

— Disasters Daily (@DisastersAndI) January 12, 2025