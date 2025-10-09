Asignan dos millones de pesos a 21 iniciativas culturales en BCS

La cultura comunitaria de Baja California Sur (BCS) recibió un importante impulso económico luego de que el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2025 distribuyera una bolsa de 2 millones de pesos

En total, 21 proyectos fueron seleccionados para recibir estos estímulos económicos. Las iniciativas provienen de los cinco municipios de BCS, asegurando una cobertura amplia en el territorio.

La entrega oficial de los recursos fue una actividad dirigida por Víctor Hugo Caballero Gutiérrez, director general del Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC). Subrayó que, el programa busca específicamente fortalecer la identidad cultural a través de la participación ciudadana, la creatividad y la autogestión de las localidades.

Impulso al patrimonio inmaterial y la creación artística

Los proyectos beneficiados se caracterizan por su enfoque en la preservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial. Además, se otorgó prioridad a iniciativas que promueven la creación artística y la inclusión dentro de las comunidades.

Las iniciativas financiadas son variadas y buscan impactar distintos aspectos de la tradición sudcaliforniana. Entre los nombres de los proyectos que lograron obtener apoyo económico se encuentran el Taller de Costura Artesanal, el proyecto Postales desde el Rancho, y Talabartería Origen y Adaptación de la Cultura Sudcaliforniana.

Otros apoyos importantes incluyeron el Bordado de Prendas a Mano y el Festival de la Ballena Gris Nacimiento de Gigantes 2026.