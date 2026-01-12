Asilo San Vicente de Paul de La Paz se alista para la Carrera con Causa CPS Media El Florido 2026

El Asilo de Ancianos San Vicente de Paul, uno de los espacios de mayor tradición y labor social en La Paz, Baja California Sur, se encuentra en vísperas de la Carrera con Causa CPS Media El Florido La Paz 2026, que se llevará a cabo el próximo 25 de enero a las 7:00 de la mañana en el Malecón. Este evento solidario representa un respaldo fundamental para continuar brindando atención digna y de calidad a sus residentes.

La directora general del asilo, María Odalís Sarmiento Rodríguez, explicó que la institución cuenta con más de 80 años de historia, al haber sido fundada en 1944 con el objetivo de proteger a personas adultas mayores en situación de calle. Actualmente, el asilo atiende a 36 residentes, con la meta de crecer hasta 50 personas durante este año, ante el incremento constante de solicitudes.

“El asilo tiene una historia ya de más de 80 años… hoy no solo cubrimos lo básico, sino que buscamos sumar calidad de vida a nuestros residentes”, destacó la directora.

El asilo es administrado por un patronato integrado por clubes de servicio, voluntarias vicentinas y asociaciones civiles, quienes gestionan los recursos necesarios para ofrecer un servicio integral. Los residentes reciben cinco alimentos diarios con dietas nutricionales, atención médica permanente, enfermería las 24 horas, fisioterapia, actividades de socialización, apoyo espiritual y espacios dignos y climatizados.

La directora subrayó que el ingreso de los adultos mayores no siempre obedece al abandono, sino a situaciones familiares complejas, especialmente cuando existen enfermedades degenerativas o deterioro cognitivo que requieren atención especializada.

“No es abandono; muchas familias no cuentan con las condiciones para atender a un adulto mayor con demencia o Alzheimer, y aquí encuentran un entorno seguro y profesional”, afirmó Sarmiento Rodríguez.

Entre las principales necesidades actuales, destacan los pañales tipo velcro en tallas mediana y grande, útiles de limpieza, material de curación y medicamentos vigentes, insumos indispensables para el funcionamiento diario del asilo. Tan solo en pañales, el gasto mensual supera los 5 mil pesos, debido a que el 90% de los residentes los utiliza.

Finalmente, la directora hizo un llamado a la sociedad paceña a sumarse a la carrera con causa, resaltando que cada aportación contribuye a mantener la calidad y calidez del servicio.

“Invitamos a todos a participar el 25 de enero; además de disfrutar la carrera, estarán aportando un granito de arena para nuestros abuelitos”, expresó.

La Carrera con Causa CPS Media El Florido La Paz 2026 se consolida así como un esfuerzo solidario que une deporte, comunidad y responsabilidad social en favor de los adultos mayores.

