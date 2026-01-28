Tras asumir control, ASIPONA refuerza seguridad en la marina de CSL

Tras asumir de manera oficial el control de la marina de Cabo San Lucas, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), en coordinación con el Consejo Coordinador de Los Cabos, inició el diseño de estrategias de seguridad con el objetivo de combatir los delitos que afectan esta zona turística.

El presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, informó que el tema ya se analiza dentro de la Mesa de Seguridad, donde se revisa el papel que desempeñará la nueva administración de ASIPONA para fortalecer la vigilancia, el orden y la prevención del delito en el área portuaria.

Explicó que una de las principales acciones será cerrar filas entre autoridades y sector empresarial, a fin de atender problemáticas detectadas en la marina, como la presencia de personas que pernoctan en el área y otras anomalías que se presentaban ante la falta de un grupo de seguridad propio por parte de la administración anterior.

“Se está revisando con ASIPONA, dentro de la Mesa de Seguridad, cómo nos van a apoyar en el tema de seguridad. Vamos a cerrar filas para combatir los delitos que se puedan presentar y atender situaciones que se estaban generando por la ausencia de un esquema de vigilancia propio”, señaló Castillo Gómez.

El dirigente empresarial destacó que, con la incorporación de ASIPONA a la Mesa de Seguridad, se busca fortalecer de manera integral la seguridad en la marina de Cabo San Lucas, considerada uno de los principales puntos de atracción turística del destino.

