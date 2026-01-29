Asociación de Hoteles de Los Cabos cumple 29 años y consolida crecimiento del sector turístico

La Asociación de Hoteles de Los Cabos (AHLC) celebra este 2026, 29 años de trayectoria, consolidándose como un pilar clave en el desarrollo turístico y económico de la región.

En sus inicios, la asociación contaba con apenas 13 hoteles miembros, pero actualmente agrupa a 95 hoteles socios con un total de 20 mil habitaciones, reflejo del crecimiento sostenido del sector y del trabajo conjunto para fortalecer la calidad y competitividad de Los Cabos como destino turístico de clase mundial.

“La verdad es que estamos muy contentos de celebrar 29 años de arduo trabajo. La Asociación de Hoteles ha tenido mucho que ver en el desarrollo de lo que es hoy Los Cabos. Nacimos con una visión de pocos hoteles, pero fomentar el trabajo por un solo bien para Los Cabos ha sido un éxito desde el principio. Ahora contamos con 95 hoteles socios, y nos llena de orgullo ver cómo la asociación sigue creciendo y materializándose en juntas y reuniones”, destacó Lilzi Orcí Fregoso, presidenta de la AHLC.

Además del aumento en el número de hoteles socios, la asociación ha impulsado políticas de tarifa promedio que fortalecen la rentabilidad del destino. Actualmente, los hoteles asociados mantienen un promedio superior a 500 dólares por noche, mientras que la ocupación promedio anual alcanza el 75%, cifras que posicionan a Los Cabos como uno de los destinos turísticos más competitivos de México.

Orcí Fregoso subrayó que el crecimiento de la AHLC no se refleja solo en cifras, sino también en la participación activa de sus miembros en reuniones, juntas y estrategias conjuntas orientadas a desarrollo sostenible y a ofrecer una experiencia turística de calidad.

Con casi tres décadas de historia, la Asociación de Hoteles de Los Cabos se mantiene como un motor de inversión y desarrollo en el sector hotelero, impulsando estándares de servicio y consolidando a Los Cabos como un destino de lujo internacional.

