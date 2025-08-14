Padres de familia señalan que apoyo de asociaciones civiles es clave para evitar la deserción escolar en Los Cabos

Los Cabos, BCS.- De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), solo el 2% de los estudiantes de nivel básico abandonan sus estudios. Sin embargo, Asociaciones de Padres de Familia , sostiene que esta cifra no refleja la situación real en comunidades con altos niveles de vulnerabilidad.

Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, comentó que, si bien las autoridades no cuentan con programas específicos para prevenir el abandono escolar, el respaldo de empresas y organizaciones civiles ha sido clave para que niñas, niños y adolescentes puedan continuar con su formación educativa.

“ No hay como ningún programa de apoyo por parte de la autoridad para poder apoyar a los niños. El apoyo siempre viene de la sociedad civil. De hecho muchas asociaciones dan becas, sobre todo a nivel medio y medio superior”, señaló.

LEER MÁS: Entrega de vales escolares en BCS inicia el 1 de septiembre de 2025

Andrea Núnez Merchard, gerente operativo de Fundación Questro compartió que actualmente a través de su programa de becas apoyan a 105 jóvenes. Señaló que los apoyos económicos se han convertido en un impulso importante para que los estudiantes puedan atender sus necesidades básicas que les permita continuar con sus estudios.

“El interés de seguir fortaleciendo valores y de desarrollo personal. Tan solo el pasado ciclo escolar beneficiamos alrededor de 105 jóvenes estudiantes. La parte económica es importante, y se vuelve un impulso para que los niños puedan subsanar sus necesidades básicas y educativas”, explicó.

Para el presente ciclo escolar, se estima que alrededor de 90 mil estudiantes regresarán a clases en Los Cabos, con la expectativa de concluir sus estudios, pese a los desafíos económicos que enfrentan muchas familias en el municipio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.