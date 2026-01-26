Asociaciones fomentan educación ambiental desde la infancia en la comunidad de La Playa

El 26 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como de fomentar la participación ciudadana en iniciativas que se desarrollan a nivel mundial para su conservación.

En este contexto, asociaciones civiles como La Playa Centro Comunitario han trabajado por más de 10 años en programas sociales enfocados en la educación ambiental, con un eje rector centrado en la concientización desde las primeras infancias, a fin de generar un impacto positivo y duradero en el cuidado del entorno natural.

El Centro Comunitario desarrolla diversos programas que incluyen jornadas de limpieza de playa, gestión de residuos y acciones de reciclaje, los cuales buscan promover la participación activa de la comunidad en la construcción de un entorno más sostenible, informó Alejandra Bringas, coordinadora de Gestión Ambiental y Acción Comunitaria de La Playa Centro Comunitario.

“Para destacar este día, nosotros nos estamos enfocando en las edades tempranas, pero con ellos trabajamos programas para realizar composta y gestión de residuos. Contamos con un centro de acopio el cual se trabaja de la mano con la comunidad de La Playa y el Hotel El Ganzo. Trabajamos en el impacto positivo que generamos en las niñas, niños y jóvenes para que se involucren en estos temas de educación ambiental”.

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Educación Ambiental, La Playa Centro Comunitario realizará una campaña de limpieza en la playa pública de la comunidad el próximo sábado 31 de enero, a partir de las 7:00 de la mañana, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la protección de los espacios naturales.

