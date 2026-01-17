Aspirantes a la gubernatura de Nayarit según Grok

¿Quiénes son los aspirantes con más posibilidades a la gubernatura de Nayarit en el proceso electoral del año 2027? Comparto con ustedes textualmente lo que Grok responde:

Te presento un diagnóstico preciso y actualizado (a inicios de 2026) sobre los principales aspirantes a la gubernatura de Nayarit en las elecciones del 6 de junio de 2027.

El actual gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) concluye su mandato el 18 de septiembre de 2027, sin posibilidad de reelección. Morena domina ampliamente la intención de voto en el estado (entre 45-57% según las series de encuestas RUBRUM, Massive Caller, GobernArte y Demoscopia Digital de 2025-2026), por lo que la contienda real se concentra en su proceso interno. La oposición (PAN, PRI, MC) aparece fragmentada y con menor músculo hasta ahora.

Aspirantes principales en Morena (el partido con mayores posibilidades)

Morena definirá su candidatura mediante encuesta o designación directa (influida por el grupo de Adán Augusto López, el gobernador Navarro y la estructura nacional cercana a Andrés López Beltrán). La paridad de género será clave: si toca mujer, se inclina hacia una; si hombre, hacia otro.

Los perfiles mejor posicionados en encuestas y posicionamiento político hasta inicios de 2026 son:

Geraldine Ponce (Presidenta municipal de Tepic, reelecta en 2024) Líder constante en la mayoría de mediciones internas de Morena desde finales de 2024. Encuestas de RUBRUM (octubre 2024 y posteriores) la colocan con 35-40% de preferencia interna, con ventajas de 10-15 puntos sobre el segundo lugar. Tiene alta visibilidad en la capital, buena aprobación municipal y respaldo de sectores femeninos y urbanos. Es la “favorita” si la paridad toca a una mujer.

Héctor Santana García (Presidente municipal de Bahía de Banderas) El que más ha crecido en los últimos meses (2025-2026). Encuestas de Massive Caller (noviembre 2025), GobernArte (agosto 2025) y Demoscopia Digital lo muestran liderando o empatado en preferencias internas. Su municipio es turístico-económico clave; ha intensificado giras y eventos en otros municipios (Compostela, Tepic, Santiago Ixcuintla). Representa el perfil “hombre joven con gestión”.

Pavel Jarero Velázquez (Senador de la República por Morena) El más explícito en destaparse desde 2025-2026. Ha declarado públicamente que la candidatura será entre él y Geraldine Ponce según paridad. Tiene estructura nacional y local, pero en mediciones cuantitativas suele quedar tercero o cuarto (por detrás de Ponce y Santana). Es el que más ha movido el tablero con declaraciones frontales.

Otros mencionados con menor fuerza en Morena:

Gustavo Ayón (exbasquetbolista, ha sonado en algunas mediciones tempranas pero rezagado).

Elizabeth López Blanco (perfil con posible respaldo en alianza Morena-PVEM-PT, pero menos visible).

Oposición (PAN, PRI, MC y posibles alianzas)

La oposición está mucho más débil que en 2017 o 2021. No hay un liderazgo claro que supere el 20-25% en intención general.

Ivideliza Reyes Hernández (Senadora del PAN) — Ha levantado la mano abiertamente desde 2025, con reuniones y respaldos en municipios (San Blas, etc.). Es la más activa en el PAN.

Jasmine (o Jazmín) Bugarín (Senadora, presidenta del PVEM en Nayarit) — Ha realizado giras y movimientos desde 2025. Podría ir por el Verde o en alianza opositora/Morena disidente, aunque hay señalamientos de que el PVEM podría pactar con Morena.

Movimiento Ciudadano (MC) — Creció en 2024 en algunos municipios, pero no hay un aspirante fuerte definido aún. Podría capitalizar descontento si Morena comete errores.

Escenarios probables para 2027

1 Escenario base (más probable): Gana Morena con Geraldine Ponce o Héctor Santana (60-65% de probabilidad). La entidad sigue alineada con la 4T y la aprobación de Navarro/Sheinbaum se mantiene.

2 Si hay división interna fuerte en Morena → Oposición (PAN-MC) o MC podrían acercarse, pero aún no tienen piso suficiente.

3 Factores clave a monitorear → La designación final de Morena (2026-2027), el desempeño municipal de los alcaldes-aspirantes y posibles alianzas PVEM-PT.

En resumen: hoy la sucesión nayarita se define casi enteramente dentro de Morena, con Geraldine Ponce y Héctor Santana como los punteros reales, seguidos de cerca por Pavel Jarero. La contienda opositora apenas calienta, pero está lejos de competir de tú a tú.