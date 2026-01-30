Sancionan a 520 motociclistas; Asudestico impulsa iniciativa de ley de seguridad vial

Durante el periodo de diciembre a enero, 520 motociclistas fueron sancionados en Los Cabos por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, principalmente por falta de permisos, no portar casco de seguridad y exceso de ocupantes en las unidades.

Ante este panorama, la Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico) presentó formalmente una iniciativa de ley ante el Cabildo de Los Cabos con el objetivo de regular de manera más estricta el uso de motocicletas y fortalecer la seguridad vial en el municipio.

El presidente de Asudestico, Javier Olivares, explicó que la propuesta contempla la obligatoriedad de un seguro de daños, el uso de equipo de protección completo, documentación en regla y la aplicación de exámenes de manejo como requisito para conducir motocicleta.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión Edilicia Permanente de Estudios Legislativos, donde será analizada para determinar su aprobación o rechazo en las próximas semanas.

“Buscamos que haya mayor seguridad para la ciudadanía y para los propios motociclistas. Ellos son los más vulnerables; cuando ocurre un accidente, los daños suelen ser severos”, señaló Olivares.

LEE MÁS: Tránsito de Los Cabos realizará operativos de seguridad, no revisiones por autos chocolate

De acuerdo con Asudestico, los accidentes en motocicleta han registrado un incremento considerable en los últimos meses, muchos de ellos con consecuencias graves o fatales, debido a la exposición del conductor. Por ello, la propuesta también plantea reforzar la regulación para la obtención de licencias, mediante un examen práctico de manejo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO