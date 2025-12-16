Aeropuerto de Cancún encadena dos años a la baja y se aleja de su récord histórico de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Cancún atraviesa un periodo de desaceleración que confirma un cambio de tendencia en uno de los principales motores turísticos del país, al registrar una caída sostenida en el número de pasajeros por segundo año consecutivo.

Entre enero y noviembre de este año, la terminal aérea movilizó 26.6 millones de pasajeros, un millón menos que en el mismo periodo de 2024, lo que prácticamente descarta que alcance la barrera de los 30 millones al cierre del año, una meta que sí logró superar anteriormente.

El retroceso adquiere mayor relevancia al compararse con el máximo histórico de 32.2 millones de pasajeros alcanzado en 2023, cuando Cancún consolidó su posición como el principal aeropuerto turístico de México y uno de los más importantes de América Latina.

El segmento más afectado ha sido el tráfico internacional, que presenta una disminución cercana a 700 mil pasajeros en lo que va del año, equivalente a una contracción de 3.8 por ciento, de acuerdo con las estadísticas operativas del concesionario aeroportuario.

Esta caída se refleja con claridad en varias de las rutas internacionales más relevantes hacia el Caribe mexicano, donde trayectos tradicionales como Cancún-Chicago, Cancún-Panamá y Cancún-Dallas registran descensos de dos dígitos o cercanos al cinco por ciento, impactando directamente en el volumen total de visitantes.

El ajuste en el mercado internacional ha sido parcialmente compensado por el crecimiento atípico del turismo canadiense, con incrementos notables en rutas como Cancún-Toronto y Cancún-Montreal, que en conjunto han movilizado a más de 1.4 millones de pasajeros y se consolidan como un contrapeso clave ante la pérdida de viajeros de otros mercados.

En el ámbito nacional, el aeropuerto tampoco ha logrado sostener el ritmo de años anteriores, al reportar nueve millones de pasajeros domésticos entre enero y noviembre, una cifra inferior en más de 360 mil usuarios respecto al mismo periodo de 2024.

La tendencia descendente se acentuó en noviembre, cuando el tráfico nacional cayó cinco por ciento anual, una señal que refuerza la percepción de un enfriamiento en la demanda aérea hacia Cancún y plantea retos para la industria turística rumbo a 2026.

