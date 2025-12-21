Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 21 de Diciembre, 2025
HomeSeguridadGrupo armado ataca negocio Qubo en Pénjamo, Guanajuato; hay heridos
Seguridad

Grupo armado ataca negocio Qubo en Pénjamo, Guanajuato; hay heridos

Dos personas fueron víctimas de un ataque armado perpetrado en un negocio denominado Qubo, ubicado en la colonia Palo Blanco, en Pénjamo, Guanajuato
21 diciembre, 2025
0
108
Ataque armado Qubo, Pénjamo, Guanajuato

Dos heridos de gravedad dejó un ataque armado registrado la noche del sábado frente al negocio Qubo en Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo con los testigos, un grupo criminal arribó a bordo de un vehículo hasta el local ubicado en el bulevar Santos Degollado, casi esquina con Constitución, en la colonia Palo Blanco, y de forma directa detonaron sus armas en contra de las personas que ahí se encontraban.

Una vez logrado su cometido, los agresores huyeron a toda velocidad, dejando afuera del negocio Qubo a dos personas tiradas en el suelo y con múltiples heridas de bala.

Inicialmente, medios locales señalaron que eran cuatro personas heridas, que tres de ellas fueron auxiliadas de forma inmediata y llevadas en vehículos particulares hasta un hospital de la ciudad y que una cuarta fue trasladada a un nosocomio a bordo de una ambulancia Oximedic. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló a Tribuna de México que únicamente son dos las personas heridas, mismas que fueron reportadas con heridas graves.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni los posibles motivos de la agresión armada, no obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato ya investiga los hechos.

Autor

  • Valeria Mireles

    Periodista con un profundo interés en la intersección entre la tecnología y la creatividad humana. Con amplios conocimientos en ciencias de la computación y arte, Valeria logra comunicar de manera eficaz cómo la inteligencia artificial puede potenciar nuestras capacidades y transformar nuestras formas de expresión.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAtaque armadoGuanajuato
Articulo anterior

El Barça vence 2-0 al Villarreal y cierra el año como líder ...

Siguiente articulo

Estudiantes de la UABCS crean sistema para prevenir accidentes por ganado en ...