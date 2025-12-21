Grupo armado ataca negocio Qubo en Pénjamo, Guanajuato; hay heridos

Dos heridos de gravedad dejó un ataque armado registrado la noche del sábado frente al negocio Qubo en Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo con los testigos, un grupo criminal arribó a bordo de un vehículo hasta el local ubicado en el bulevar Santos Degollado, casi esquina con Constitución, en la colonia Palo Blanco, y de forma directa detonaron sus armas en contra de las personas que ahí se encontraban.

Una vez logrado su cometido, los agresores huyeron a toda velocidad, dejando afuera del negocio Qubo a dos personas tiradas en el suelo y con múltiples heridas de bala.

Inicialmente, medios locales señalaron que eran cuatro personas heridas, que tres de ellas fueron auxiliadas de forma inmediata y llevadas en vehículos particulares hasta un hospital de la ciudad y que una cuarta fue trasladada a un nosocomio a bordo de una ambulancia Oximedic. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló a Tribuna de México que únicamente son dos las personas heridas, mismas que fueron reportadas con heridas graves.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni los posibles motivos de la agresión armada, no obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato ya investiga los hechos.

Recibe más noticias en tu WhatsApp: REGÍSTRATE AQUÍ