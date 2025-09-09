Atacan con drones barco en el que Greta Thunberg lleva ayuda humanitaria a Gaza

Un ataque con drones sorprendió al Barco Familia, en el que viajaba la activista Greta Thunberg, perteneciente a la Flotilla Global Sumud, mientras se encontraba atracado en Túnez, generando daños materiales en la embarcación y poniendo en riesgo la misión de ayuda humanitaria hacia Gaza.

Greta Thunberg se encontraba supervisando la entrega de suministros y coordinando actividades humanitarias, y quien manifestó que la situación no afectará su compromiso con la población palestina. La activista calificó el incidente como un intento de impedir la asistencia internacional a Gaza.

Greta Thunberg frente al ataque con drones en Túnez

El incidente ocurrió en la madrugada del martes, tiempo local, cuando un dron impactó la parte principal del Barco Familia, provocando un incendio y daños visibles en el casco. La tripulación, integrada por seis voluntarios, resultó ilesa gracias a protocolos de seguridad implementados por la Flotilla Global Sumud.

El Barco Familia había llegado a Túnez un día antes, donde fue recibido por cientos de personas que apoyan la causa humanitaria y respaldan la travesía hacia la franja de Gaza. La Flotilla planeaba continuar con su ruta hacia el territorio palestino para entregar alimentos, medicinas y suministros básicos.

La Flotilla Global Sumud aseguró que el ataque no detendrá sus operaciones, anunciando que continuará la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y mantener activa la misión de solidaridad internacional.