Atacán camión de pasajeros en Morelia; hay un muerto y tres heridos

Un hombre murió y tres personas más resultaron lesionadas tras una agresión armada registrada la mañana de este viernes al interior de un camión de pasajeros de la Ruta Villas de la Loma, en la zona poniente de la capital michoacana,de acuerdo con lo informado por La Voz de Michoacán.

De acuerdo con lo publicado por ese medio, el ataque ocurrió cuando varios sujetos armados perseguían a un masculino, quien intentó refugiarse dentro de la unidad 42 del transporte público. Una vez dentro del camión, los agresores le dispararon, provocándole la muerte en el lugar. Durante el ataque, otras tres personas habrían sufrido heridas por esquirlas.

El hecho se registró sobre la calle Loma de los Pinos, casi esquina con Loma de la Carbonera, en el fraccionamiento Villas de la Loma. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán acudieron al sitio y acordonaron la zona.

La dependencia informó que la situación quedó bajo control y que se implementó un reforzamiento de vigilancia como parte del operativo Blindaje Morelia, con el objetivo de inhibir nuevos hechos de violencia en este asentamiento.