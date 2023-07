Rompen pacto de unidad corcholatas, atacan a Claudia Sheinbaum: coordinadores nacionales

El bloque de coordinadores nacionales para Claudia Sheinbaum Pardo, aspirante a coordinar los esfuerzos a nivel nacional en defensa de la Cuarta Transformación (4T), reconoció que la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México encabeza las encuestas, y que por ello ha sido víctima de ataques en redes sociales.

Klaus Ritter, diputado federal por el estado de Morelos, reconoció que parecieras que se ha roto el pacto de civilidad entre las corcholatas, pues los ataques a la Doctora Sheinbaum son más que evidentes.

“Qué bueno, que dices el tema de los ataques, ¿Por qué? Se nota ahí cuál es la intención de cada una, de cada uno de los de las y los candidatos, que quieren ser los coordinadores nacionales, nosotros nos dedicamos a trabajar, la jefa de Gobierno se dedica a trabajar, su equipo nos dedicamos a apoyarla y a difundir su mensaje, en cambio, los que están enfrente, pues bueno, lamentablemente están rompiendo un pacto de unidad, un pacto de no agresión que se firmó hace ya varios días, y pues bueno, se les ve las intenciones, se les ve esa hambre de poder”.

Y todo es muy claro para Ulises Mejía, Coordinador Nacional del movimiento #EsClaudia, pues las encuestas favorecen a la aspirante de 61 años.

Dijo que la Doctora Sheinbaum Pardo encabeza todas las encuestas serias, en algunos casos supera a Marcelo Ebrard por 10 puntos, y contra Adán Augusto López por el doble.

“Estas encuestas la ponen, ya prácticamente todas, la ponen a la cabeza la Doctora Claudia Sheinbaum, te puedo mencionar algunas si me lo permites, por ejemplo, Campaign and Elections le dan un 40%, la colocan en primer lugar, seguido por el compañero Marcelo con 29% y Adán Augusto con 14%, lo mismo pasa en la encuesta Mitofski, que la ponen a la cabeza con un 31%, seguido por Marcelo con un 24 y Adán Augusto con un 18”.