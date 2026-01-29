Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 28 de Enero, 2026
Seguridad

Atacan a dirigente y diputada de MC en Sinaloa, ambos resultan lesionados

Sinaloa registra ataque armado este miércoles contra diputados locales emanados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán
28 enero, 2026
En Sinaloa, un ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) mantiene en alerta a las autoridades, luego de que el atentado, ocurrido en Culiacán dejara heridos al dirigente estatal del partido, Sergio Torres Félix, y a la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda, así como a un escolta.

El ataque se registró minutos después de que los legisladores abandonaran el Congreso local. Ambos representantes de MC resultaron con lesiones de consideración, mientras que el acompañante de seguridad presentó heridas que no ponen en riesgo su vida, de acuerdo con reportes oficiales.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó que Sergio Torres Félix se encuentra grave y fue intervenido quirúrgicamente, mientras que Elizabeth Montoya Ojeda se reporta estable, aunque requiere procedimientos reconstructivos. Precisa que el escolta lesionado evoluciona de manera favorable.

Autoridades de salud estatal detallan que el dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) ya salió de cirugía y permanece en terapia intensiva, donde las siguientes 48 horas resultarán determinantes para su evolución. Por el momento, se descarta su traslado a otra unidad médica, al considerar suficiente la atención especializada disponible en Culiacán.

En paralelo, el Gabinete de Seguridad federal despliega una célula especializada de inteligencia e investigación para esclarecer el atentado, identificar a los responsables y proceder a su detención, en coordinación con instancias estatales de Sinaloa.

Cabe recordar que Sergio Torres Félix, actual dirigente de MC en el estado, fue alcalde de Culiacán en el periodo 2014-2016, antecedente que otorga mayor relevancia política al ataque ocurrido contra los diputados locales en la capital sinaloense.

  Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

