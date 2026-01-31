Atacan con drones explosivos a policías estatales en el municipio de Tabasco, Zacatecas

Zacatecas activó un intenso operativo de seguridad la tarde de este viernes tras una agresión armada contra policías estatales en la zona limítrofe de Zacatecas entre los municipios de Tabasco y Villanueva. El ataque incluyó el uso de drones explosivos, lo que obligó al despliegue inmediato de fuerzas de los tres niveles de gobierno.

El enfrentamiento se registró cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban un patrullaje rutinario en las inmediaciones de la comunidad de San José de Tayahua. Durante el recorrido, civiles armados ignoraron las indicaciones de alto y abrieron fuego contra los policías, generando una persecución en la zona rural.

Autoridades estatales informaron en tercera persona que, durante los hechos, una persona ajena al enfrentamiento resultó lesionada mientras transitaba por el área. Indicaron que el civil fue atendido y se reporta estable, sin que su vida esté en riesgo.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agresores también utilizaron drones explosivos para atacar a los elementos de la Policía Estatal Preventiva en el municipio de Tabasco, lo que elevó el nivel de riesgo y obligó a reforzar las acciones tácticas por aire y tierra.

Tras la agresión, las Fuerzas de Reacción Inmediata de Zacatecas intensificaron los recorridos en coordinación con corporaciones federales y municipales, con el objetivo de ubicar a los responsables y restablecer la seguridad en el corredor que conecta Tabasco con Villanueva. Las autoridades señalaron que el operativo se mantiene activo para garantizar la protección de la población y de los policías desplegados en la región.

Cabe señalar, que esta noche se tenía programada la presentación del grupo musical Inspector en el teatro del pueblo de la localidad de Juchipila, pero esta quedó cancelada, debido a que el equipo técnico que apoya a la agrupación se vio afectado por los acontecimientos.

