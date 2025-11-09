Grupo armado ataca fiesta en Culiacán; reportan al menos cuatro muertos y cuatro heridos

Una noche de celebración en la colonia Lázaro Cárdenas de Culiacán, Sinaloa, se convirtió en tragedia cuando un grupo armado irrumpió en una fiesta “Retro” y abrió fuego contra los asistentes, dejando un saldo inicial de cuatro personas sin vida y otras cuatro heridas, entre ellas una menor de edad.

Este suceso forma parte de una escalada de violencia que azotó la capital sinaloense el sábado 8 de noviembre, con un total de 11 ejecutados en diferentes puntos de la capital sinaloense.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la intersección de la calle Gardenia y la avenida Manuel Ávila Camacho, en la colonia Lázaro Cárdenas, un sector popular de Culiacán.

Las víctimas se encontraban disfrutando de un convivio familiar con música y luces, habiendo cerrado temporalmente la calle para la ocasión, cuando sujetos armados con armas largas llegaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra los presentes.

Las cuatro personas fallecidas fueron identificadas preliminarmente como Alma “N”, de 48 años; Alberto “N”, de 28 años; Alfredo “N”, de 32 años; y Manuel “N”, de 22 años, entre ellos una mujer y tres hombres.

Las cuatro personas heridas, que incluyen al menos una niña menor de edad, fueron trasladadas de inmediato a hospitales locales por paramédicos de la Cruz Roja para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa acordonaron la zona con cinta amarilla para preservar la escena del crimen, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa iniciaron las diligencias de investigación y peritajes balísticos.

Los cuerpos de las víctimas fatales fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para autopsias y confirmación de identidades.

Culiacán vive un sábado violento que dejó 11 muertos

Este incidente no fue aislado, sino parte de una ola de violencia que dejó un total de 11 muertos en Culiacán durante este sábado 8 de noviembre.

Otros reportes incluyen el hallazgo del cuerpo de Jesús “N”, de 49 años, con impactos de bala en una vivienda de la colonia Recursos Hidráulicos; el asesinato de María “N”, de 50 años, en el estacionamiento de la Comisión Nacional del Agua; y la ejecución de un hombre joven cerca de la Novena Zona Militar en la colonia Miguel Hidalgo.

Adicionalmente, se localizaron dos cuerpos masculinos con signos de tortura y disparos abandonados sobre el puente al Piggy Back, uno de ellos identificado como Abrahán “N”, de 49 años, vecino de la comunidad de El Diez, quien había sido privado de la libertad el 5 de noviembre junto con su hijo.

En otra zona, cerca del canal Siete en el sur de la ciudad, fueron encontrados dos cuerpos jóvenes también con evidencias de tortura y balazos.

Estos hallazgos elevan la cifra de víctimas a nueve hombres y dos mujeres en total.