¡Violencia contra la prensa! Atacan a golpes a periodista en Mexicali

El periodista mexicalense Jorge Heras fue víctima de un brutal ataque y amenazas la mañana de este martes, justo antes de ingresar a la casa productora donde transmite su programa “Ciudad Capital”.

Dos individuos no identificados le propinaron golpes y patadas, dejándole un mensaje intimidatorio: “para que le bajes de huevos”. Este incidente ha sido calificado por el propio Heras y su colega Eduardo Villa como un ataque directo y planeado con la intención de amedrentar y silenciar su trabajo periodístico.

La agresión ocurrió aproximadamente a las 07:56 horas, cuando Heras llegaba al inmueble para conducir su noticiero. Según su testimonio, observó a dos personas afuera del lugar simulando labores de limpieza.

Al acercarse después de que le pidieran un vaso con agua, uno de los sujetos lo golpeó directamente en la nariz. Heras intentó escapar, pero resbaló en el piso mojado, momento en el que los agresores comenzaron a patearlo mientras yacía en el suelo.

Antecedentes de intimidación y amenazas

Este ataque no es un hecho aislado, pues Heras ha recibido amenazas previamente debido a los temas que aborda en sus diversos espacios noticiosos.

En particular, Heras había reportado con anterioridad una orden emitida por un alto mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California. Dicha orden instruía a policías estatales a reportar las páginas de Lindero Norte y Ciudad Capital, así como las cuentas personales de Jorge Heras y Eduardo Villa.

Estas acciones se relacionaron con notas periodísticas que documentaban operativos sin órdenes de cateo en fraccionamientos residenciales de Mexicali.

Denuncia ante la fiscalía

Frente a esta grave situación, Jorge Heras ha declarado que acudirá ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable de la agresión.

Esta acción busca exigir justicia y reafirmar la importancia de la libertad de prensa en la región. La agresión destaca la vulnerabilidad de los periodistas que investigan temas sensibles y la necesidad de proteger el ejercicio del periodismo independiente.