¿Ataque armado a Alfredo Olivas? Falso rumor lo vuelve a poner en el centro de la polémica

En redes sociales comenzó a circular la versión de un supuesto ataque armado contra el cantante Alfredo Olivas en una carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el que presuntamente habría resultado herido. Sin embargo, la información fue desmentida por fuentes cercanas al artista y medios locales, confirmando que el hecho no ocurrió.

La publicación falsa, difundida inicialmente por páginas de entretenimiento, aseguraba que el intérprete de “El paciente”había sido baleado mientras se trasladaba a un evento, incluso señalando que uno de sus escoltas había perdido la vida. No obstante, autoridades de Tamaulipas no reportaron ningún incidente relacionado y no existe registro oficial de un ataque de este tipo.

Esta no es la primera vez que Alfredo Olivas se ve envuelto en rumores o controversias difundidas en redes sociales. En los últimos años, el cantante ha enfrentado diversos escándalos mediáticos que, aunque virales, resultaron infundados.

En esta ocasión, el artista no ha emitido declaraciones públicas, pero su equipo confirmó que se encuentra bien y continúa con su agenda profesional.

El caso refleja nuevamente la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente en plataformas sociales donde la desinformación puede propagarse con rapidez y causar alarma entre los seguidores.