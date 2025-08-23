Investigan ataque con arma de fuego que dejó un lesionado en Loreto

La tarde del viernes 22 de agosto un hombre de 35 años resultó herido tras un ataque con arma de fuego en la colonia Invi Miramar de Loreto, un hecho que se suma a la violencia registrada este año en la zona norte del estado de Baja California Sur.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el incidente ocurrió alrededor de las 18:40 horas, cuando vecinos reportaron detonaciones en la calle Nueve, entre Nicaragua y Panamá. Elementos de investigación acudieron al lugar y peritos procesaron la escena en busca de indicios, los cuales fueron enviados a análisis forense.

La víctima, originaria de Bahía Asunción, fue trasladada por particulares a un hospital local para recibir atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre su estado de salud ni sobre posibles responsables.

La PGJE informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

