Ataque armado deja seis muertos en Baja California

Un ataque armado registrado durante la madrugada del lunes en un tramo carretero entre Ensenada y San Quintín, en Baja California, dejó como saldo seis muertos y un vehículo totalmente incendiado. El hecho provocó una intensa movilización policiaca y el cierre parcial de la vía por varias horas.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el ataque ocurrió alrededor de las 00:42 horas en el kilómetro 141, entre los ejidos Rubén Jaramillo y Díaz Ordaz, en la delegación Punta Colonet, una zona rural ubicada a unos 120 kilómetros al sur del puerto de Ensenada.

En el sitio fueron localizados dos vehículos con múltiples impactos de bala y casquillos percutidos. Las autoridades reportaron que una camioneta Chevrolet Silverado transportaba a cuatro personas —dos en la parte delantera y dos en la trasera—, quienes fueron encontradas sin vida.

Metros más adelante, sobre el mismo carril de circulación, fue hallado un Jeep completamente calcinado. Dentro de este vehículo se localizaron restos óseos, y aunque trascendió que entre las víctimas habría dos mujeres, la información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de Baja California.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) asumió la investigación del caso y ordenó el cierre parcial de la carretera para realizar las diligencias periciales. La medida provocó largas filas de automovilistas y retrasos en el tránsito, mientras la zona permanecía acordonada bajo resguardo policial.

Según la FGE, las primeras líneas de investigación se centran en determinar si el incidente se trató de una emboscada o de un enfrentamiento entre grupos delictivos. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado ninguna de estas versiones ni se han reportado personas detenidas.