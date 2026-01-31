Violencia en Pénjamo: Ataque armado en bar deja dos muertos y dos heridos; entre las víctimas figura el dueño

La noche de este viernes y madrugada del 31 de enero de 2026, la violencia volvió a sacudir el municipio de Pénjamo, Guanajuato.

Un ataque directo perpetrado por sujetos fuertemente armados en el bar denominado “La No. 1” dejó como saldo preliminar dos personas muertas y dos más heridas.

De acuerdo con reportes policiales y testimonios recabados en el lugar, una de las víctimas mortales ha sido identificada de manera extraoficial como el propietario del establecimiento, conocido localmente como “El Chino”.

Los hechos ocurrieron en el local ubicado a un costado de la carretera federal Pénjamo-La Piedad. Testigos presenciales indicaron que hombres armados arribaron al sitio a bordo de un vehículo, ingresaron de forma violenta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de personas que se encontraban cerca de la barra.

El estruendo de las ráfagas de grueso calibre provocó el pánico entre los clientes y trabajadores, quienes buscaron refugio mientras los agresores huían con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la zona.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional desplegaron un intenso operativo en el sector.

Al llegar, los paramédicos confirmaron que dos hombres ya no presentaban signos vitales, mientras que otros dos sujetos fueron estabilizados y trasladados de urgencia a un hospital cercano bajo custodia policial; su estado de salud se reporta como reservado debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Despliegue de seguridad e investigación ministerial

La escena del crimen fue acordonada por las autoridades federales y estatales para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En el interior del bar se localizaron múltiples casquillos percutidos de diversos calibres, los cuales fueron embalados para su análisis en los laboratorios de criminalística.

El personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de los cuerpos para la necropsia de ley y su posterior identificación formal por parte de los familiares.

Este nuevo episodio de sangre se suma a la racha de inseguridad que afecta al corredor industrial y a los municipios colindantes con el estado de Michoacán.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado la detención de los responsables, a pesar de los retenes instalados en las principales salidas de la ciudad y el monitoreo de las cámaras de vigilancia conectadas al C5i.

La Secretaría de Seguridad Pública local ha hecho un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información de manera anónima que permita dar con el paradero de los agresores.

Como colaborador atento a la realidad del país, es evidente que el fortalecimiento de la inteligencia policial y la coordinación entre los tres niveles de gobierno son fundamentales para frenar este tipo de ataques que golpean la tranquilidad del comercio local.

