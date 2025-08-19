Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 19 de Agosto, 2025
Reportan ataque armado en Ciudad Constitución; una persona sin vida

Habitantes reportaron detonaciones en distintos puntos de Ciudad Constitución; la jornada culminó con una persona ejecutada.
Daniela Lara
19 agosto, 2025
Balaceras en Ciudad Constitución dejan un ejecutado la noche del lunes

IMG: Redes sociales

La noche del lunes 18 de agosto, detonaciones de armas de fuego de alto calibre estremecieron distintos puntos de la ciudad. De manera extraoficial, se reportó que los ataques dejaron como saldo a una persona ejecutada.

El centro de la cabecera municipal se convirtió en escenario de un fuerte operativo de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia. En las calles 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Cuauhtémoc, policías encontraron el cuerpo de un hombre con impactos de bala.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado una versión oficial; sin embargo, se espera que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informe en las próximas horas sobre los hechos y el inicio de las investigaciones.

De acuerdo con datos preliminares del gabinete de seguridad, agosto suma ya siete homicidios en Baja California Sur, todos bajo indagatoria de la PGJE.

