Reportan ataque armado en Ciudad Constitución; una persona sin vida

La noche del lunes 18 de agosto, detonaciones de armas de fuego de alto calibre estremecieron distintos puntos de la ciudad. De manera extraoficial, se reportó que los ataques dejaron como saldo a una persona ejecutada.

El centro de la cabecera municipal se convirtió en escenario de un fuerte operativo de corporaciones policiales y cuerpos de emergencia. En las calles 20 de Noviembre, 16 de Septiembre y Cuauhtémoc, policías encontraron el cuerpo de un hombre con impactos de bala.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado una versión oficial; sin embargo, se espera que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur informe en las próximas horas sobre los hechos y el inicio de las investigaciones.

Lee más: Vinculan a proceso al encargado de Tránsito en Comondú por ordenar detención ilegal

De acuerdo con datos preliminares del gabinete de seguridad, agosto suma ya siete homicidios en Baja California Sur, todos bajo indagatoria de la PGJE.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.