Ataque armado contra el secretario de Seguridad de Culiacán: su camioneta recibe múltiples balazos pero resulta ileso

Una agresión armada contra el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán, coronel Alejandro Bravo Martínez, marcó la mañana de este martes 27 de enero, cuando el jefe policiaco acudió a supervisar un operativo tras el reporte de disparos en el sector Aeropuerto de la capital sinaloense.

De acuerdo con el informe oficial, Bravo Martínez se trasladó al lugar con sus elementos para coordinar las acciones tras la denuncia ciudadana de detonaciones de arma de fuego. Al arribar, un vehículo sospechoso intentó huir, dando inicio a una persecución y balacera.

Durante el enfrentamiento, los ocupantes de la camioneta atacante arrojarion ponchallantas para intentar frenar a las patrullas y abrieron fuego contra las autoridades. La unidad oficial en la que se trasladaba el secretario recibió múltiples impactos de bala —al menos 10 según reportes locales— tanto en parabrisas como en carrocería, aunque el blindaje y las maniobras defensivas protegieron al funcionario, quien resultó ileso y en buen estado de salud.

Un policía municipal resultó lesionado por esquirlas de proyectil durante el intercambio, aunque las autoridades descartaron que sus heridas sean de gravedad y fue atendido por servicios médicos.

El operativo culminó con la detención de cuatro presuntos agresores, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica por los delitos relacionados con la agresión armada.

Además del ataque al secretario, medios locales reportaron que un adulto y su hijo que transitaban cerca de una escuela resultaron heridos, lo que provocó la suspensión preventiva de clases en la zona durante el suceso por motivos de seguridad.

Este incidente ocurre en un contexto de persistente violencia en Sinaloa, donde los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y las fuerzas de seguridad se han intensificado en los últimos meses, generando un ambiente de alta tensión en diversas zonas de la entidad.

