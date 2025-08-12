Joven herido en ataque armado en Cabo San Lucas; PGJE investiga

Un joven de 18 años originario de Guerrero sufrió heridas por disparos de arma de fuego la noche del lunes 11 de agosto en la colonia Lomas del Sol , Cabo San Lucas. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiga el caso como tentativa de homicidio .

La autoridad recibió el reporte alrededor de las 22:30 horas. La alerta señalaba a una persona lesionada sobre la avenida Leona Vicario , entre la calle Sistema Solar . Agentes de investigación criminal y peritos en criminalística acudieron al sitio y procesaron la escena.

El joven presentó heridas de bala en uno de sus brazos. Paramédicos lo trasladaron a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

Lee más: Albañil muere tras caída de obra en El Sargento

De acuerdo con reportes en redes sociales, el hecho ocurrió en las inmediaciones de un car wash . La situación provocó un amplio despliegue policial , el acordonamiento del área y la movilización de cuerpos de emergencia. Estas acciones ocasionaron desvíos viales y afectaciones parciales a la circulación.

La PGJE informó que personal de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios continúa entrevistando testigos y recabando datos para ubicar a los responsables del ataque y presentarlos ante la justicia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.