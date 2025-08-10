Ocho muertos en ataque armado afuera de una discoteca en Ecuador

Ataque armado en Ecuador deja ocho muertos y dos heridos en un municipio rural del suroeste del país. El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando un grupo de hombres armados disparó contra una multitud reunida frente a una discoteca.

La policía acudió al lugar después de recibir una llamada de alerta por los disparos. Al llegar, encontraron a varias personas heridas y siete cadáveres en la escena, informó el coronel Javier Chango en rueda de prensa.

Una octava víctima murió mientras recibía atención médica en un hospital local. Además, dos personas permanecen heridas y bajo cuidado médico. Entre las víctimas está Jorge Luis Urquizo Ferruzola, hermano del alcalde Ubaldo Urquizo Mora, quien además era propietario del local.

Lee más: Miguel Uribe en condición crítica tras hemorragia cerebral

Las autoridades no han informado sobre detenciones ni han revelado posibles móviles del ataque. La investigación continúa para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO