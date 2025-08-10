Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 10 de Agosto, 2025
HomeInternacionalOcho muertos en ataque armado afuera de una discoteca en Ecuador
Internacional

Ocho muertos en ataque armado afuera de una discoteca en Ecuador

Un grupo armado abrió fuego contra una multitud frente a una discoteca en un municipio rural del suroeste de Ecuador. Ocho personas murieron y dos resultaron heridas.
Brenda Ireri Yáñez
10 agosto, 2025
0
16
Ataque armado en discoteca de Ecuador

Fotografía Redes Sociales

Ataque armado en Ecuador deja ocho muertos y dos heridos en un municipio rural del suroeste del país. El hecho ocurrió la noche del domingo, cuando un grupo de hombres armados disparó contra una multitud reunida frente a una discoteca.

La policía acudió al lugar después de recibir una llamada de alerta por los disparos. Al llegar, encontraron a varias personas heridas y siete cadáveres en la escena, informó el coronel Javier Chango en rueda de prensa.

Una octava víctima murió mientras recibía atención médica en un hospital local. Además, dos personas permanecen heridas y bajo cuidado médico. Entre las víctimas está Jorge Luis Urquizo Ferruzola, hermano del alcalde Ubaldo Urquizo Mora, quien además era propietario del local.

Lee más: Miguel Uribe en condición crítica tras hemorragia cerebral

Las autoridades no han informado sobre detenciones ni han revelado posibles móviles del ataque. La investigación continúa para identificar a los responsables y esclarecer los hechos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Etiquetasataque armadoEcuador
Articulo anterior

Trágico accidente en carretera El Pescadero-Cabo San Lucas deja un muerto y ...

Siguiente articulo

CECyTE BCS proyecta ofrecer la carrera técnica en enfermería en Los Cabos ...