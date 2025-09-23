Ataque armado en restaurante de Irapuato deja dos muertos y dos heridos, incluida menor

Un violento ataque armado registrado en el restaurante bar Tortas Ahogadas El Oasis de la Cruz, en la colonia Unidad Modelo, dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos lesionadas, entre ellas una menor de 7 años y su madre, según reportaron las autoridades locales.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas, cuando al menos dos o tres hombres armados ingresaron al área de mesas de la terraza del establecimiento y dispararon de manera directa contra un hombre y una mujer, quienes murieron casi de inmediato.

Durante el ataque, la madre y su hija que cenaban con la pareja también resultaron heridas; la mujer recibió un impacto de bala, mientras que la menor sufrió golpes al caer al suelo.

Ubicación y contexto del ataque

El restaurante se encuentra sobre la prolongación del Bulevar Guerrero, entre la avenida Estrella y el Bulevar Eusebio Guerrero, considerada una zona restaurantera al norte de Irapuato. La zona es frecuentada por familias y comensales locales, lo que aumenta la preocupación de las autoridades y la comunidad tras este hecho violento.

Tras el ataque, se desplegó una intensa movilización de policías locales y fuerzas federales en busca de los responsables. Hasta el momento, no se han reportado detenciones, y la investigación continúa.

Las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de las víctimas y de los heridos, mientras se recaban videos de seguridad y testimonios de testigos que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

Lee más: Balacera en Zapopan termina con hombre abatido y dos policías lesionados

Este incidente se suma a la serie de hechos violentos en Irapuato, lo que ha generado preocupación entre los habitantes sobre la seguridad en zonas públicas y restaurantes. Las autoridades han reiterado el compromiso de reforzar la vigilancia y prevenir futuros ataques.

Vecinos de la zona y clientes habituales del restaurante expresaron su preocupación y consternación ante el hecho, destacando la necesidad de mayor seguridad en áreas concurridas. La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que se implementarán operativos de prevención en la región, además de fortalecer la coordinación con las fuerzas federales para dar con los responsables.