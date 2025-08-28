Ataque armado en Loreto deja dos heridos; violencia repunta en la región

La violencia volvió a golpear a Loreto la tarde del 27 de agosto, cuando un ataque armado en la colonia Miramar dejó lesionados a un hombre de 55 años y a una mujer de 51.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas en las calles Huachinangos y Pelícanos . Elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal llegaron como primeros respondientes. Agentes de la PGJE confirmaron que las víctimas tenían heridas por arma de fuego y las trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales aseguraron la escena y levantaron casquillos e indicios que ya forman parte de la carpeta de investigación.

De acuerdo con la PGJE , en tan solo una semana —del 20 al 27 de agosto— se registraron nueve víctimas de hechos violentos en Loreto y Comondú : cinco lesionados y cuatro homicidios.

Las estadísticas oficiales confirman el informe. Entre enero y julio de 2025, ambos municipios acumulan 34 homicidios dolosos —8 en Loreto y 26 en Comondú —, muy por encima de los cuatro registrados en conjunto durante el mismo periodo de 2024.

