Fatal ataque armado en Loreto deja un hombre sin vida este lunes

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una carpeta de investigación tras el reporte de un ataque con proyectiles de arma de fuego que dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida. El incidente ocurrió la tarde de este lunes 19 de enero en el municipio de Loreto, generando una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad en la zona norte de la entidad.

De acuerdo con el reporte, las autoridades fueron alertadas sobre detonaciones de arma de fuego a la altura del kilómetro 2 de la carretera Transpeninsular, en el tramo Loreto–Santa Rosalía. Los hechos se suscitaron específicamente en la colonia Cardones, donde testigos informaron sobre una persona lesionada tras el ataque inicial, lo que activó los protocolos de emergencia.

Agentes de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio Doloso se trasladaron al sitio para corroborar la noticia criminal. Al llegar, localizaron el cuerpo de un hombre que presentaba manchas hemáticas y ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada de inmediato por elementos policiacos para preservar la escena y permitir el trabajo de los especialistas.

Operativo y peritaje en la zona norte de BCS

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales arribaron al lugar del ataque para realizar el procesamiento de la escena. Durante las diligencias, se recolectaron indicios y casquillos que serán integrados a la carpeta de investigación con el fin de esclarecer la mecánica de los hechos e identificar a los presuntos responsables de este homicidio en Loreto.

La víctima, quien ya ha sido identificada por las autoridades, fue trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley. Aunque la identidad no ha sido revelada públicamente para no entorpecer las indagatorias, se confirmó que el occiso es una persona del sexo masculino.

Este evento violento rompe con la tranquilidad que suele caracterizar a este destino turístico. El agente del Ministerio Público continuará con el desahogo de pruebas y las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas tras el operativo de búsqueda desplegado por la Policía Estatal y elementos de la Guardia Nacional en las salidas y entradas del municipio de Loreto.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO .

. Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/