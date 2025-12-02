Ataque armado deja un muerto y dos heridos en plaza comercial de Edomex

Un Ataque armado registrado la tarde de este lunes dentro de una plaza comercial en Cuatitlán Izcalli, en el Estado de México (Edomex), mantiene en alerta a autoridades y visitantes tras confirmarse que dejó una persona fallecida y dos lesionados. El hecho se desarrolla cerca de las 17:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados irrumpe en el inmueble y dispara contra quienes se encontraban en una lavandería.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, los agresores ingresan al local y, sin mediar palabra, abren fuego directamente contra uno de los empleados, quien pierde la vida de manera inmediata. Las autoridades señalan que, tras el ataque, otra persona queda tendida sin signos vitales y dos más resultan heridas por disparos.

Testigos refieren que los atacantes aprovechan la confusión provocada por la balacera para huir del sitio sin ser identificados. Elementos de Protección Civil y bomberos arriban minutos después para brindar atención a las víctimas lesionadas y trasladarlas a un hospital cercano.

La zona es acordonada para permitir el trabajo de los peritos, quienes realizan el levantamiento del cuerpo y recolectan indicios balísticos dentro de la plaza comercial. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida ni de los dos lesionados, y señalan que continúan las indagatorias para esclarecer el motivo del ataque armado.

De acuerdo a algunas fuentes, hasta el cierre de la presente edición no se había presentado personas detenidas; mientras que la Fiscalía mexiquense analiza los diferentes indicios para dar con los responsables del ataque armado.