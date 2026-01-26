Ataque armado en campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, deja múltiples personas sin vida

La violencia volvió a golpear a Guanajuato la tarde de este domingo, luego de que un grupo armado atacara a balazos a personas que se encontraban reunidas en un inmueble cercano a un campo de futbol, utilizado también como palenque o salón de fiestas, en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos fuertemente armados arribaron en varias camionetas y abrieron fuego con armas de alto poder contra quienes se encontraban conviviendo tras un partido de futbol, para después huir del lugar, provocando pánico entre jugadores, familias y asistentes, además, dejaron múltiples personas sin vida y heridas.

Hasta el momento, no existe información oficial por parte de las autoridades estatales o municipales. Sin embargo, versiones extraoficiales señalan al menos 7 personas fallecidas, mientras que otros reportes de medios locales y testimonios vecinales elevan la cifra hasta 14 o incluso 17 víctimas mortales, además de varios lesionados de gravedad.

Debido a la magnitud del ataque, al sitio acudieron paramédicos, policías municipales, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes desplegaron un fuerte operativo en la zona y comunidades aledañas.

Algunas versiones indican que el ataque ocurrió minutos antes de las 5:00 de la tarde y ha generado conmoción e indignación entre la población, ya que se trataba de un evento deportivo comunitario donde había civiles, incluidos familiares y espectadores, lo que convierte este hecho en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en Salamanca.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas ni se ha informado sobre el posible móvil del ataque.

Las autoridades mantienen operativos de seguridad en la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar el número total de víctimas.

