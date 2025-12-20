Ataque armado sacude Taiwán, al menos hay tres muertos

Un ataque armado registrado este viernes en las inmediaciones de estaciones de tren y del metro de Taipéi, capital de Taiwán, dejó 3 muertos, 6 heridos, de acuerdo con información confirmada por autoridades locales tras el despliegue de un operativo de seguridad.

Los primeros reportes indicaron que el agresor utilizó un cuchillo y granadas de humo para generar pánico entre los usuarios del sistema de transporte, luego de detonar dispositivos en zonas subterráneas y atacar posteriormente a personas en áreas comerciales cercanas.

El incidente ocurrió en uno de los complejos de movilidad más concurridos de Taipéi, lo que provocó escenas de caos, evacuaciones preventivas y la suspensión temporal de algunos servicios del metro.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso murió después de lanzarse desde un edificio cercano, presuntamente para evitar su detención. Aunque fue trasladado con vida a un hospital, su fallecimiento se confirmó minutos después.

Medios locales identificaron al atacante como Chang Wen, de 27 años, mientras que la policía señaló que no se detectaron cómplices ni un móvil claro detrás del ataque armado.

Funcionarios municipales detallaron que varios de los lesionados presentaron heridas provocadas por arma blanca, mientras otros fueron atendidos por inhalación de humo, permaneciendo algunos bajo observación médica.

Tras los hechos, el gobierno ordenó reforzar la vigilancia en estaciones de tren y del metro en Taipéi y otras ciudades de Taiwán, mientras continuaron las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

Finalmente, las autoridades reiteraron que no existió una amenaza activa para la población y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, en tanto se restableció gradualmente la normalidad en el transporte público.