Ataque armado a un hombre en Guanajuato queda registrado en video transmitido en vivo

Un video que circula en redes sociales ha causado gran impacto en Guanajuato, luego de mostrar el momento exacto en que un hombre fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo. Los hechos ocurrieron en el municipio de Salvatierra, el martes 7 de octubre de 2025.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un comerciante local que denunciaba el mal estado de las calles en la comunidad de Urireo, las cuales presentaban numerosos baches. En plena grabación, dos sujetos que viajaban en una motocicleta se acercaron y abrieron fuego en su contra.

El video captó el instante del ataque y rápidamente se difundió en diversas plataformas digitales, donde los usuarios expresaron su indignación y exigieron justicia. Testigos relataron que el hombre aprovechó los últimos segundos de la grabación para enviar un mensaje a su familia, asegurando que había sido herido de muerte.

La víctima fue identificada como un comerciante dedicado a la venta de helados, conocido en la zona por compartir grabaciones donde señalaba irregularidades y problemas comunitarios. Su valentía al hacer la denuncia pública sobre las condiciones de las calles de Salvatierra lo había convertido en una figura reconocida en la región.

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía de Guanajuato confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el ataque armado y dar con los responsables. Aunque el hombre fue trasladado a un hospital en estado grave, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre su evolución médica.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía de Guanajuato continúa recabando pruebas, entrevistas y peritajes para determinar el móvil del atentado, mientras la comunidad de Urireo permanece consternada por la agresión sufrida por el comerciante.