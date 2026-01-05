Atacan a balazos a comunicador de Uruapan; un menor resulta herido

Antonio Castro, ex policía de tránsito del municipio de Uruapan, Michoacán, y actual administrador de la fanpage de Facebook “Patrullando tu colonia”, fue gravemente herido en un ataque a balazos perpetrado por al menos dos sicarios.

Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) abrió una carpeta de investigación por la agresión armada en Uruapan, en un hecho en el que también resultó herido un adolescente de 17 años que transitaba por la zona, informaron autoridades ministeriales.

De cuerdo con los reportes, Antonio Castro, mejor conocido como “Balam”, fue atacado alrededor de las 17:00 horas de este domingo, en un restaurante de pollos rostizados, ubicado en la Calzada Fray Juan de San Miguel, cerca del cruce con Anillo Circunvalación, en la colonia La Quinta.

De acuerdo con el reporte oficial, poco antes de las 18:00 horas la Fiscalía Regional ambos presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego y fueron atendidos de inmediato en un hospital local.

La FGE informó que, en apego al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se ordenó la implementación inmediata de medidas de protección para las víctimas. Asimismo, peritos y agentes ministeriales recaban indicios para esclarecer las circunstancias del ataque contra el periodista atacado y determinar responsabilidades.

“Balam” se desempeñó como agente de Tránsito en el pasado gobierno municipal (2021-2024) que encabezó el morenista Ignacio Campos Equihua. Actualmente denunciaba la inseguridad que vive el municipio en su fanpage de Facebook.

El caso se suma a una serie de agresiones contra comunicadores que mantienen en alerta a organizaciones de libertad de expresión en el país. Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de garantizar el ejercicio periodístico y de avanzar en las investigaciones hasta llevar ante la justicia a los responsables de este hecho ocurrido en Uruapan.

