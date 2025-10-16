Ataque con drones sacude Tijuana esta noche

Un ataque armado estremeció a Tijuana, luego de que las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana fueran blanco de explosivos presuntamente lanzados por drones. De acuerdo con reportes preliminares, el atentado tuvo como objetivo las oficinas de la Unidad Anti-secuestros, generando alarma entre vecinos y autoridades locales.

Tras las primeras explosiones, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en los alrededores de Playas de Tijuana, con la participación de la Fuerza Estatal, la policía municipal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. La zona fue acordonada y se suspenderán actividades en espacios públicos cercanos para evitar riesgos adicionales.

De acuerdo con testimonios de residentes, se escucharon múltiples detonaciones en distintos puntos de la zona. Algunos elementos de seguridad respondieron abriendo fuego hacia el cielo, al detectar otros drones que sobrevolaban el área. Se reportan daños materiales en las oficinas atacadas, aunque hasta el momento no se han dado a conocer posibles víctimas mortales.

Leer más: Ejecutan en Tijuana a agente de la Fiscalía en Baja California

Autoridades de la Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana confirmaron que los artefactos explosivos fueron lanzados desde el aire, lo que marca un nuevo precedente en los métodos utilizados por la delincuencia organizada en la región. Las primeras investigaciones buscarán determinar el tipo de explosivo y el origen de los aparatos utilizados en el ataque.

Durante el incidente, elementos de la Fuerza Estatal y del Ejército Mexicano realizaron disparos controlados para derribar uno de los drones que se mantenía en vuelo con las luces apagadas. Aunque se desconoce cuántos dispositivos participaron en el ataque, las autoridades sostienen que la respuesta fue inmediata para contener el riesgo.

En medio del caos, periodistas que cubrían los hechos se vieron obligados a resguardarse en el suelo, mientras que efectivos de la policía municipal protegían a civiles que transitaban por la zona. Algunos testigos describieron momentos de pánico cuando el sonido de las explosiones se mezcló con las ráfagas de respuesta de las fuerzas armadas.

El parque principal de Playas de Tijuana, que usualmente se encuentra lleno de familias y deportistas por la noche, quedó completamente vacío a las 20:45 horas. Las canchas de béisbol y fútbol permanecían sin iluminación, como parte de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades.

La Fiscalía General del Estado en Playas de Tijuana informó que el operativo de búsqueda y patrullaje continuará durante toda la madrugada, con apoyo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Estatal y la policía municipal, a fin de garantizar la seguridad de los residentes y prevenir nuevos incidentes.