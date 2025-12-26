Ataque en fabrica de Japón deja al menos15 personas lesionadas

Un ataque ocurrido este 26 de diciembre en una fábrica de Japón dejó un saldo de 15 personas lesionadas, luego de que un hombre ingresara a las instalaciones y agrediera a trabajadores con arma blanca y una sustancia química.

El hecho se registró en la planta de Yokohama Rubber, ubicada en Mishima, donde un individuo de 38 años fue detenido por las autoridades tras irrumpir de forma violenta. De acuerdo con los primeros reportes, el agresor utilizó un cuchillo de supervivencia para herir a varias personas y posteriormente roció a otras con un líquido corrosivo que provocó heridas químicas.

Información preliminar de la policía señala que el sujeto ingresó portando un artefacto similar a una máscara de gas, lo que generó pánico entre el personal. Varias de las víctimas presentaron lesiones por arma blanca, mientras que otras resultaron con heridas químicas tras el contacto con la sustancia esparcida durante el ataque.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas fallecidas y que todas las personas lesionadas se encontraban conscientes al momento de ser trasladadas a hospitales cercanos, aunque algunas permanecen en estado grave.

La policía japonesa mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del ataque, el cual no ha sido catalogado como terrorismo. Asimismo, se analiza si el detenido tenía algún vínculo laboral con la fábrica, hipótesis considerada dentro de los reportes iniciales.

La zona fue acordonada y se desplegó un operativo de seguridad mientras equipos especializados realizaron inspecciones al inmueble para descartar riesgos adicionales, en un caso que ha generado conmoción en Japón.

