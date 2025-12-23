Ataque incendiario sacude a Uruapan y exhibe persistencia de extorsiones pese a operativos de seguridad

La violencia volvió a golpear a Uruapan, Michoacán, con el incendio de una recicladora de plásticos que habría sido atacada con bombas molotov, en un episodio que refuerza la percepción de que la extorsión criminal sigue operando sin contención efectiva en una de las regiones más estratégicas del país.

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 22 de diciembre en la cabecera municipal, donde sujetos presuntamente vinculados a un grupo criminal lanzaron artefactos incendiarios contra las instalaciones de la empresa, luego de que ésta se negara a realizar pagos por extorsión, de acuerdo con reportes preliminares.

El ataque dejó prácticamente destruida la planta ubicada en la colonia 12 de Diciembre, en la zona conocida como la Perla del Cupatitzio, obligando a una intensa movilización de cuerpos de emergencia que trabajaron durante varias horas para sofocar el incendio y evitar su propagación.

Bomberos municipales confirmaron que no se registraron víctimas durante el siniestro, mientras que elementos de la Policía Municipal acordonaron el perímetro para garantizar la seguridad del personal de auxilio y preservar la escena para las investigaciones correspondientes.

Aunque las autoridades no han emitido una versión oficial que confirme el móvil, el patrón del ataque coincide con otros casos de violencia vinculados a cobros ilegales a comercios y empresas, una práctica que se mantiene como una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos delictivos en la región.

Este nuevo hecho ocurre en un contexto de alta tensión en Uruapan, marcado por el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre en una plaza pública, crimen que detonó la implementación de la estrategia de seguridad conocida como Plan Paricutín.

A pesar de este despliegue y de la presencia reforzada de fuerzas federales y estatales, los delitos de alto impacto —extorsiones, homicidios y robos— no han mostrado una reducción sostenida, en una zona clave para la producción y comercialización de aguacate, donde los cárteles se disputan el control territorial.

Como parte de las acciones recientes, autoridades estatales y federales informaron que en el municipio de Buenavista fueron localizados y desactivados dos artefactos explosivos improvisados, cada uno con una carga aproximada de seis kilogramos de pólvora, lo que confirma el uso creciente de explosivos como herramienta de intimidación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional desplegaron un cerco de seguridad en la localidad de Paredes del Ahogado para neutralizar los dispositivos, en una intervención preventiva que evitó riesgos mayores, pero que también evidencia la sofisticación de las amenazas criminales en la región.

